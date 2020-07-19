الرئيس الأمريكي يرفض استطلاعًا للرأي يظهر تقدم بايدن عليه

اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، على استطلاع للرأي يعكس تنامي مصاعبه في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال ترامب في رده على سؤال حول استطلاع يظهر تقدم جو بايدن عليه بثماني نقاط (49% في مقابل 41%)، "بداية وقبل أي شيء، لست في صدد الخسارة إذ إنها

استطلاعات رأي مزيفة".

وانتقد منافسه مؤكدًا أنه "عاجز عن صف جملتين متتاليتين"، رافضًا في الوقت نفسه وصفه بـ"الخرف".

Advertisements

وقال "لا أريد قول ذلك، يمكنني القول إنه غير كفؤ ليكون رئيسًا.. للرئاسة، يجب توافر الذكاء، الصلابة، وغيرها من الأمور.. إنه بالكاد يغادر قبوه".

وكان ترامب يشير بذلك إلى واقع أن

جو بايدن 77 عاما يمضي غالبية وقته في مسكنه في ولاية ديلاوير، ويعاني لإعطاء حملته الانتخابية زخمًا إعلاميًا.

وتعليقا على اعتبار غالبية المستطلعة آراؤهم أنه أقل "كفاءة" من بايدن، اقترح أن يتم حسم هذه المسألة عبر اختبار مستوى الذكاء لدى المتنافسين، حيث صرح "لنقم باختبار.. لنقم به الآن.. لنجلس، جو وأنا، ولنقم به".

وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته قناة "أي بي سي" وصحيفة "واشنطن بوست" ونشرت نتائجه الأحد، تقدم جو بايدن على ترامب (55% مقابل 40%).