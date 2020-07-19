وفد عراقي يسبق الكاظمي إلى الرياض

وصل مساء اليوم الأحد وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والنفط علي عبد الأمير علاوي إلى العاصمة السعودية الرياض. ويمهد هذا الوفد إلى زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم غد الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة خارجية له منذ تصويت البرلمان على حكومته. منذ تصويت البرلمان على حكومته. وسيشارك الوفد في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي سيبحث فتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية. Advertisements

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