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قبيل العيد.. العثماني يناشد المواطنين: لا تسافروا إلا للضرورة نريد عيدا آمنا

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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على بعد أيام من عيد الأضحى، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ندوة صحافية، مناشدا المغاربة بتجنب السفر خلال العيد، لاستمرار خطر .

وأوضح العثماني، خلال الندوة، التي نظمت قبل قليل، في الرباط، أنه مع اقتراب عيد الأضحى “نريد أن يمر العيد بسلام وصحة وعافية”، موجها حديثه للمواطنين بالقول “أطلب أن لا يسافروا في العيد إلا للضرورة”.

وشدد العثماني، على أنه من الضروري الإبقاء على القيود في المرحلة الثالثة من التخفيف، من منع للأفراح والجنائز والسينما والمسابح العمومية، موجها كلامه للمواطنين بالقول “أطلب من المواطنين الالتزام”، مشددا على أنه في الجنائز والأفراح كانت السبب في انتشار الوباء في البداية.

وأكد رئيس الحكومة، ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية، من الالتزام بالنظافة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، منبها إلى أنه تم تسجيل تراخي في الالتزام بالتدابير بالقول “لاحظنا تراخي وهذا نحذر منه”.

 

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