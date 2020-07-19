على بعد أيام من عيد الأضحى، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ندوة صحافية، مناشدا المغاربة بتجنب السفر خلال العيد، لاستمرار خطر فيروس كورونا المستجد.
وأوضح العثماني، خلال الندوة، التي نظمت قبل قليل، في الرباط، أنه مع اقتراب عيد الأضحى “نريد أن يمر العيد بسلام وصحة وعافية”، موجها حديثه للمواطنين بالقول “أطلب أن لا يسافروا في العيد إلا للضرورة”.
وشدد العثماني، على أنه من الضروري الإبقاء على القيود في المرحلة الثالثة من التخفيف، من منع للأفراح والجنائز والسينما والمسابح العمومية، موجها كلامه للمواطنين بالقول “أطلب من المواطنين الالتزام”، مشددا على أنه في الجنائز والأفراح كانت السبب في انتشار الوباء في البداية.
وأكد رئيس الحكومة، ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية، من الالتزام بالنظافة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، منبها إلى أنه تم تسجيل تراخي في الالتزام بالتدابير بالقول “لاحظنا تراخي وهذا نحذر منه”.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل العيد.. العثماني يناشد المواطنين: لا تسافروا إلا للضرورة نريد عيدا آمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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