العثماني: ما وقع في طنجة “خلعنا كاملين”..والاجراءات الاحترازية جنبتنا الكارثة

خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، لطمأنة المواطنين حول الوضع الوبائية في المملكة، خاصة في ظل الارتفاع الذي عرفته وفيات فيروس كورونا المستجد، والبؤر الأخيرة التي ظهرت.

وقال العثماني في ندوة صحافية، نظمت قبل قليل، في الرباط، إن القرارات المتخذة مؤخرا قرارات صعبة اتخذت بعد مشاورات ونقاشات، متحدثا عن البؤر الأخيرة التي ظهرت في طنجة بالقول: “ما وقع في طنجة أخر المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي، وتخلعنا كاملين”، مضيفا أنه تم اتخاذ خطوة الدخول للمرحلة الثالثة من التخفيف بعد الاطمئنان على الوضع الوبائي.

وأكد العثماني، أن الوباء بقي متحكما فيه، ولكن منذ فترة بدأت مراحل تخفيف الحجر الصحي وكان هناك ارتفاع نسبي في عدد الإصابات بالفيروس وظهور بعض البؤر في بعض المناطق، مؤكدا أن الفرق الصحية والأمنية تبذل جهودا لمحاصرة الوباء وهو ما جعل البلاد، حسب قوله، من أكثر البلدان أمنا في العالم في هذا المجال.

وأكد العثماني أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت مبكر استطاعت أن تجنب البلاد الأسوأ والمئات من الإصابات والضحايا وهذا أمر لا يقدر بثمن، قائلا “تجنب وفاة مواطنة أو مواطن مهم جدا، وعلى الرغم من أننا نحزن على كل وفاة ولكن معدل الوفيات في البلاد مقارنة مع الحالات المسجلة يبقى من الأكثر انخفاضا في العالم”.