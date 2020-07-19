مكناس .. فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات تعرض مقدم شرطة للضرب والجرح المفضي للموت

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تعرض مقدم شرطة يعمل بولاية أمن مكناس للضرب والجرح المفضي للموت.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس كانت قد باشرت، زوال اليوم الأحد، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزله بمنطقة “ولجة المراني”، وهي تحمل جروحا وإصابات خطيرة باستعمال أداة راضة عبارة عن قنينة غاز وأخرى حادة يجري تحديد طبيعتها، وذلك لأسباب أولية يحتمل أن لها علاقة بخلافات شخصية مع أحد معارفه.
وأضاف البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية تواصل أبحاثها وتحرياتها لرصد الأسباب والخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة، وكذا تحديد المتورط الرئيسي فيها، وذلك في أفق إخضاعه للأبحاث القضائية الضرورية.
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