التوزيع الجغرافي لكورونا في 24 ساعة.. جهة البيضاء تعتلي الترتيب -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و301 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 17 ألف و236 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 14 ألف و921 حالة بنسبة تعاف بلغت 86,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 273 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضحت الزين أنه تم تسجيل 76 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء سطات 4 منها ببرشيد و3 بالمحمدية وحالة واحدة بالنواصر و68 حالة بالدارالبيضاء، و62 حالة بجهة فاس مكناس 48 منها بفاس و10 بمولاي عقوب و3 بتاونات وحالة واحدة بمكناس، و49 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 5 منها بالعرائش وحالتان بالمضيق و3 حالات بتطوان و39 حالة بطنجة، فيما سجلت جهة مراكش آسفي 18 حالة 7 منها بآسفي و11 حالة بمراكش.

كما سجلت الجهة الشرقية 5 حالات منها حالة واحدة بكل من الدريوش وجرادة وجرسيف وحالتان بوجدة، و4 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة واحدة بكل من القنيطرة وتمارة وحالتان بسيدي قاسم، و3 حالات بجهة كلميم واد نون 2 منها بكلميم وحالة واحدة بطانطان، وحالتان بجهة العيون الساقية الحمراء كلها بالعيون، وحالة واحدة بجهة درعة تافيلالت بإقليم ميدلت، وحالة واحدة بجهة سوس ماسة بانزكان.

Advertisements

وأبرزت الزين، أن مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ منذ 2 مارس الماضي إلى حدود اليوم 992 ألفا و90 بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة، فيما يبلغ عدد حالات النشطة 2042 حالة منها 31 حالة صعبة وحرجة، مشيرة إلى أن هذه الحلات الصعبة تتوزع عبر جهات المملكة ب7 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و7 حالات بجهة مراكش آسفي، وحالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة، و3 حالات بجهة فاس مكناس، و11 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.

وأفادت المسؤولة بأن تتبع المخالطين مكن من رصد ما مجموعه 97 ألفا و415 من المخالطين ما زال منهم 13 ألفا و323 شخصا تحت المراقبة الصحية إلي حين انتهاء المدة اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية مع استعمال الأقنعة بشكل سليم واحترام التباعد الجسدي والحرص على النظافة العامة خاصة اليدين بصفة مستمرة مع تحميل تطبيق “وقايتنا” وتشغيل تقنية “البلوتوت” بشكل مستمر.