عماد لحبيش – صحافي متدرب تعرف الجولة الختامية للدوري الاسباني منافسة شرسة بين اسطورة برشلونة ليونيل ميسي ونجم ريال مدريد كريم بنزيما على لقب هداف الليغا “البيتشيتشي”.

ويتصدر القائمة ليونيل ميسي ب 25 هدف، أما كريم بنزيما في رصيده 21 هدفا مع مباراة ناقصة سيلعبها الملكي مع الساعة الثامنة ضد فريق ليغانيس الذي يصارع من أجل البقاء في الدرجة الاولى.

وحقق فريق ريال مدريد الدوري الاسباني اللقب بجولة قبل نهاية الدوري بعد انتصاره على فياريال في وقت عادت فيه الوصافة للغريم الكتالوني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حسم لقب الدوري الإسباني.. صراع “البيتشيتشي” يشعل المنافسة بين ميسي وبنزيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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