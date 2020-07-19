إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات بكورونا منذ 5 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت إيطاليا، اليوم الأحد، أدنى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا، منذ نحو 5 أشهر، بلغ 3 حالات، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إن معدل الوفيات الجديد هو الأدنى منذ 23 شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 35 ألفا و45.

ورصدت الوزارة، 218 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 244 ألفا و434.

Advertisements

فيما بلغت حصيلة المتعافين 196 ألفا و949، إثر تماثل 143 مريضا للشفاء من الفيروس.

وأُجري في عموم البلاد، 6 ملايين و238 ألفا و49 فحصا للكشف عن كورونا.

وعالميا، بلغت إصابات كورونا حتى مساء الأحد، أكثر من 14 مليونا و529 ألفا، وتجاوزت الوفيات 606 آلاف، وحالات التعافي أكثر من 8 ملايين و670 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس.