اعتداء على مُحتجّي استمرار العمل في مقبرة الإسعاف بيافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى عناصر من الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، على مُحتجّي استمرار العمل في مقبرة الإسعاف بيافا، واعتقلت الشرطة، قاصريْن على الأقل، شاركا في الاحتجاج كذلك.

وأفاد مراسل "عرب 48"، بأن مواجهات اندلعت بين متظاهرين، وعناصر الشرطة، بعد اعتداء الشرطة، واستهداف المتظاهرين بقنابل صوتية، مُشيرا إلى أن عناصر شرطة، طاردوا بعض المتظاهرين، إلى أزقة المدينة.

وانطلقت المظاهرة، كمسيرةٍ من أحد مساجد المدينة، مُتجهةً إلى مقبرة الإسعاف التي استأنفت بلدية تل أبيب العمل فيها، صباح يوم الأحد الماضي، ومواصلتها تجريف أرض المقبرة، رغم اعتراض الأهالي.

وذكر مراسل "عرب 48"، أن الشرطة اعترضت طريق المحتجين، وبدأت بإطلاق القنابل الصوتية، واعتقلت قاصريْن على الأقل بعد الاعتداء عليهما.

وأقام أهالٍ من المدينة، صلاة العِشاء، أمام المقبرة.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (عرب 48)

وأعرب متظاهرون عن غضبهم واستنكارهم العارمين جراء إصرار بلدية تل أبيب على تجريف المقبرة من أجل إقامة مبنى لإيواء المشردين على أنقاضها.

وتأتي احتجاجات يوم الأحد، ضمن الخطوات والفعاليات الاحتجاجية دفاعا عن المقبرة، في أعقاب استئناف بلدية تل أبيب أعمال الحفر والتجريف، فيها بقرار من المحكمة المركزية.

Advertisements

وكان المئات من أهالي مدينة يافا، قد شاركوا بعد صلاة يوم الجمعة الماضي، في مسيرة احتجاجية ضد استئناف العمل بمشروع إقامة مبنى لإيواء المشردين على أرض المقبرة.

مركبة تابعة لقوات الشرطة لتفريق المتظاهرين (عرب 48)

وخرج المتظاهرون بالمسيرة من أمام المقبرة، وقاموا بإغلاق الشارع الرئيسي تنديدا ورفضا لتجريف المقبرة، حتى وصولهم إلى حديقة "الغزازوة" بحي العجمي. ورفعت خلال المسيرة لافتات منددة بأعمال التجريف وأخرى مطالبة البلدية بوقف أعمالها في المقبرة.

واستأنفت بلدية تل أبيب العمل، صباح الأحد الماضي، في المقبرة، وواصلت تجريف أرضها، وقامت الجرافات بأعمال نبش للقبور، وسط حماية قوات كبيرة من الشرطة.

(عرب 48)

وشهدت يافا خلال أعمال التجريف في المقبرة مواجهات بين عدد من الشبان المحتجين الذين تصدوا للجرافات والآليات وبين قوات الشرطة، ونشاطات وفعاليات ومظاهرات مختلفة وصلوات جمعة حاشدة بالقرب من المقبرة، تعبيرا عن رفض العمل بالمقبرة.

وكانت الشرطة قد داهمت عددا من المنازل في يافا، الشهر الماضي، واعتقلت بعض الشبان على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة ضد اقتحام وتجريف المقبرة.

ووفقا للشرطة، فإنها اعتقلت فتتين (13 و15 عاما)، الليلة الماضية، بشبهة إضرام النار بحاوية نفايات في شارع (هدوديم) بيافا، وكان بحوزتهما موادا حارقة. ومن المزمع أن تنظر محكمة الأحداث في تل أبيب بطلب الشرطة تمديد اعتقال الفتى (15 عاما).

وادعت الشرطة أنه خلال اعتقال الفتيين، ألقيت حجارة على قوات الشرطة، ولم تسجل إصابات تذكر، وطارد أفراد من الشرطة شبانا واعتقلوا اثنين (19 و21 عاما) بشبهة إلقاء الحجارة. ومن المزمع أن تنظر الشرطة في طلب الشرطة تمديد اعتقالهما على ذمة الشبهة المنسوبة إليهما.