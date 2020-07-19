وزير خارجية تشيلي يمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق

الأحد 19 يوليه 2020

منح تيودورو ريبيرا وزير خارجية جمهورية تشيلي سعادة عبد الرزاق محمد هادي العوضي سفير الدولة لدى تشيلي " وسام الاستحقاق بدرجة " الصليب الأكبر" بمناسبة انتهاء مهام عمله في تشيلي وتقديرا للدور الفاعل و الجهود المقدرة التي بذلها خلال فترة عمله سفيرا للإمارات لدى بلاده.



و أثنى في كلمة له خلال تقليد سعادته الوسام على الدور الفاعل الذي لعبه في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.

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من جانبه أعرب سفير الدولة في كلمة له عن شكره و تقديره للتكريم الذي حظي به مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع البلدين و التي مضى عليها 40 عاما.

و عبر عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة و التعاون الثنائي المتميز بين البلدين .. مشيرا إلى تطلع دولة الإمارات دائما إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.

حضر مراسم التكريم أعضاء طاقم سفارة الإمارات و مدير المراسم و البروتوكول و مدير إدارة الشرق الأوسط و أفريقيا في الخارجية التشيلية.