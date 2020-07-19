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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.
بدوره أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين.
واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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