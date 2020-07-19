- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجيش الإسرائيلي: السيطرة على طائرة مسيرة اخترقت الحدود قادمة من لبنان والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
صورة أرشيفية
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن رصده لطائرة دون طيار (مُسيّرة) اخترقت الحدود الإسرائيلية قادمة من لبنان، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة عليها.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع طائرة مسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي حيث تابعتها القوات وتعاملت معها من خلال وسائل مختلفة".
وأكد ادرعي على أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق للسيادة الإسرائيلية".
ونقلت القناة 11 في التلفزة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرة الصغيرة بدون طيار تمت السيطرة عليها عن بعد ثلاثة كيلو مترات عند الحدود مع لبنان، واستخدمت لتصوير فرقة موسيقية لبنانية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بالقرب من الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي: السيطرة على طائرة مسيرة اخترقت الحدود قادمة من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.