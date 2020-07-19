الميليشيات الحوثية تفرج عن سجناء وتدفع بهم لجبهات القتال

الأحد 19 يوليه 2020

كثفت ميليشيا الحوثي أنشطتها الهادفة لإخراج سجناء في عدد من السجون بالعاصمة صنعاء والزج بهم في معاركها بمختلف الجبهات، خاصة التي تشهد انهيارات كبيرة وتراجعاً أمام تقدم القوات المشتركة مؤخراً.



وافادت مصادر في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، أن المليشيا اتفقت مع عدد من السجناء على إخراجهم من السجن مقابل التحرك للقتال في صفوفها في الجبهات.

ولفتت المصادر أن السجناء الذين يقبعون في السجن المركزي وسجون أخرى بالعاصمة صنعاء بينهم الكثير من المتهمين بقضايا قتل وقضايا جنائية، تهدف المليشيا للزج بهم في معاركها العبثية.

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وتواصل الميليشيات الحوثية احتجاز العشرات من السجناء المعسرين بالسجن المركزي، وقد أكملوا فترة العقوبة المحكومة عليهم بذريعة مواصلة احتجازهم لذمة حقوق مالية وترفض إطلاق سراحهم إلا بشرط الانضمام إلى صفوف مقاتليها بالجبهات.

وسبق للمليشيا أن أفرجت، خلال الأعوام والأشهر الماضية، عن عدد من السجناء الذين أرسلتهم لجبهات القتال، خصوصًا المحكومين بالإعدام.

وتتزامن هذه العملية مع تحركات يقوم بها الحوثيون لفرض التجنيد الإجباري في عدد من المديريات بإشراف مشرفيهم وعدد من المشايخ الموالين لهم لتعزيز صفوفهم