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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين المساعد للجامعة العربية : تهديدات تركيا تتوازى مخاطرها مع التدخلات الإيرانية والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن التهديدات التى تمثلها تركيا للشؤون العربية تتوازى في مخاطرها مع التدخلات الإيرانية .. مضيفا أن "أنقرة وطهران لديهما الأسلوب المؤسف نفسه في الانقضاض على دول عربية فقدت قدرتها على التوحد، وتعاني من أزمات كبيرة".
وحول ليبيا التي تقرع تركيا فيها طبول الحرب؛ لاستنزاف مواردها، قال الدبلوماسي المصري: إن "الوضع بالبلاد يتسم بالخطورة البالغة، ويتجه نحو التدهور ميدانيًّا فى اتجاه صدام نأمل تجنبه". وشدد في هذا الصدد على أن "أي حل للأزمة لابد أن يكون ليبيًّا خالصًا".
وأكد في حديثه وفقا العين الإخبارية أن الوضع السوري يختلف نسبيًا عن الواقع الليبي، وأشار زكي إلى أن "الجامعة تسعى لتجنيب ليبيا المصير السوري".
ولفت إلى أن مسألة تعديل ميثاق الجامعة "لم تغلق" حتى الآن، وهناك إمكانية لفتح الملف إذا رأت الدول ذلك.
وفي مسألة إعادة عضوية سوريا للجامعة العربية، بعد تجميدها منذ عام 2011، قال: "لم يحدث أي تحرك رسمي من أي طرف حتى الآن، عدا انعقاد جلسات تشاور غير رسمية على مستوى الوزراء، والمسألة تحتاج إلى ذات التوافق بين الدول الأعضاء بالجامعة، الذي كان في مرحلة التجميد".
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