شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: 211 إصابة بالإمارات وتونس 26 والمغرب 221 والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم عن وفاة مصاب بالفيروس المستجد ليبلغ عدد الوفيات 339 حالةً.
وسجلت تونس 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 24 إصابة وافدة وإصابتان محليتان ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1374 إصابة مؤكدة.
وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية باكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 769 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين من الوباء إلى 1097 متعافيا.
وتحدث البيان عن استقرار في أعداد الوفيات عند 50 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.
فيما سجلت المغرب 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 17236، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 273 بعد الإعلان عن أربع وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 31.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم :إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14921 بعد تعافي 301 من المصابين.
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