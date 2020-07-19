شكرا لقرائتكم خبر عن 27 وفاة ببريطانيا وإصابات اليونان 4 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم، أنها أحصت 726 إصابةً جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294792 حالةً.
فيما سجلت اليونان 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4007 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 194 حالةً.
وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان أن من بين إجمالي الإصابات 1106 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2048 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان.
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