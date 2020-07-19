مناورات عسكرية روسية تزامنا مع اشتباكات أذربيجان وأرمينيا

موسكو ـ رويترز: قال وزير الدفاع الروسي لنظيره الأذربيجاني إن روسيا تجري مناورات عسكرية لاختبار استعدادها القتالي وسط اشتباكات بين حليفتها أذربيجان وقوات أرمينيا.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية المناورات بأنها مراجعة روتينية لقدرة الجيش على ضمان الأمن في منطقة جنوب غرب روسيا.

وقُتل ما يزيد على 12 جنديا من أرمينيا وأذربيجانيا في اشتباكات خلال الأيام الماضية بين البلدين اللذين خاضا حربا في التسعينيات في إقليم ناجورنو-قرة باغ الجبلي.

وحثت روسيا التي لها قاعدة عسكرية في أرمينيا الجانبين على وقف إطلاق النار وضبط النفس. وقال الكرملين إن موسكو مستعدة للوساطة. وبحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره في أذربيجان ذاكر حسنوف مسألة الاشتباكات على الحدود خلال اتصال هاتفي يوم السبت. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات ستشمل مشاركة نحو 150 ألف جندي و400 طائرة.وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان السبت إن أذربيجان تشكل تهديدا لبلاده والأمن العالمي، مضيفا أن التهديد بمهاجمة إحدى محطاتها النووية يرقى إلى “التهديد بارتكاب (عمل) إرهابي”.

وتعتبر روسيا أرمينيا شريكة استراتيجية في منطقة جنوب القوقاز وتزودها بالسلاح.

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