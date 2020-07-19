مصر: اللواء محمد مرسي يؤدي اليمين وزيرا للدولة للإنتاج الحربي

القاهرة ـ د ب أ: أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن اللواء مهندس محمد مرسى أدى اليمين الدستورية وزيرا للدولة للإنتاج الحربى. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، في بيان صحفي حسبما أفادت صحيفة “ الاهرام” على موقعها الالكتروني ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي وزيراً للدولة للإنتاج الحربي. وخلف اللواء محمد مرسي الفريق محمد العصار ، الذى توفي فى السادس من يوليو الجارى.

ووفق الصحيفة ، شغل اللواء مهندس محمد مرسى، منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدًا لوزير الدفاع، ومديرًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة.

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