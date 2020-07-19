صندوق التعافـي الأوروبي: فرنسا ترى رغبة فـي حل وسط دون رفع سقف الطموحات .. وألمانيا تتوقع عدم الاتفاق

في السياسة 19 يوليو,2020 نسخة للطباعة

بروكسل ـ وكالات: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ثمة رغبة في تقديم حلول وسط لإبرام اتفاق بشأن صندوق التعافي الاقتصادي خلال قمة الاتحاد الأوروبي، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب طموحات الاتحاد فيما استبعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التوصل إلى اتفاق.

وصرح ماكرون لدى وصوله لاجتماعات اليوم الثالث من أعمال القمة التي تواجه مأزقا منذ انطلاقها “يجب ألا تثنينا الرغبة في التوصل لحل وسط عن بلوغ طموحات مشروعة ينبغي أن نسعى إليها.. سنرى خلال الساعات المقبلة إذا كان يمكن التوفيق بين الأمرين”.

وتابع “لا علاقة للأمر بالمبدأ، لكن لأننا نواجه أزمة صحية واقتصادية واجتماعية استثنائية، ولأن دولنا بحاجة إليها – نحتاج إلى وحدة صف أوروبية”.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن من المحتمل ألا يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق.

وقالت في بروكسل “ثمة قدر كبير من النوايا الحسنة لكن العديد من المواقف أيضا. سأبذل قصارى جهدي لكن من الممكن ألا تتحقق نتيجة”.

وأخفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم السبت في الاتفاق على صندوق تحفيز ضخم لإنعاش اقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا بعد مفاوضات شاقة على مدى يومين ولكنهم مددوا قمتهم يوما آخر في محاولة للتغلب على خلافاتهم.

ومع عودة زعماء الاتحاد السبعة والعشرين إلى الفنادق التي ينزلون بها عقب محادثات غير حاسمة عقدت في ساعة متأخرة على العشاء ظلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء مناقشات مع المعسكر الذي يتزعمه الهولنديون للدول التي تطالب بتخفيضات في الحزمة التي يبلغ حجمها 1.8 تريليون يورو.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن “المفاوضات كانت ساخنة”. وإيطاليا إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من أزمة فيروس كورونا وتسعى للحصول على مساعدات سخية من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن أوروبا تتعرض لابتزاز ممن وصفهم بالمقتصدين.وقال “علينا بذل كل ما في وسعنا للتوصل لاتفاق غدا. أي تأخير آخر ليس في صالح أحد”.