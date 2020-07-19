بريطانيا تطلب من اليابان بدائل لهواوي فـي شبكاتها للجيل الخامس

طوكيو ـ رويترز: قالت صحيفة نيكي التجارية إن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة هواوي تكنولوجيز في خطوة أخرى في حرب تكنولوجية وأمنية عالمية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الصحيفة دون الإشارة إلى أي مصادر أن بريطانيا ذكرت شركتي إن.ئي.سي وفوجيتسو كموردين بديلين محتملين.

وقالت إن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو يوم الخميس وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات هواوي من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027. ومع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أجبرت المخاوف بشأن أمن هواوي رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخيار بين الولايات المتحدة والصين موازنا بين تحالف مهم مقابل استثمارات بالمليارات.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا.

ولم ترد السفارة البريطانية في طوكيو وشركة فوجيتسو على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني امس الأحد. ولم ترد أمانة مجلس الوزراء الياباني وشركة إن.ئي.سي على الاتصالات. ولم يكن لدى هواوي ووزارة الخارجية الصينية تعليق.

وصرح وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن الأسبوع الماضي بأن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لهواوي وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.

■ علم بريطانيا وهاتف ذكي يحمل شعار شبكة هواوي والجيل الخامس على شاشته الرئيسية في صورة توضيحية التقطت في 29 يناير الماضي

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