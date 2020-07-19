الشروع بالصفحة الثانية لتحصين المنافذ الحدودية في البصرة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "باشرت بالمرحلة الثانية لتحصين منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران".

واضافت ان "هذه الاجراءت جاءت بعد توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ومتابعة قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال الذي أكد بأن الحكومة المركزية جادة بالسيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية لما لها من تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي".



وتابعت ان "قيادة العمليات اخذت بنظر الاعتبار جميع التحوطات الأمنية والاستخبارية والتعميم على بقية المنافذ البرية والبحرية إبتداء من منفذ الشلامجة وبقية الروافد التجارية"، لافتة الى انها "قامت بغلق جميع الطرق الفرعية والغير رسمية والتي قد تستخدم لغرض مخالفة القانون".