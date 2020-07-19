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2020-07-19 | 21:02
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تأهل فريق تشيلسي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم، عقب تغلبه على مانشستر يونايتد.
جاء هدف تشيلسي الأول قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو.
وفي بداية الشوط الثاني، نجح ماسون ماونت في تسجيل ثاني أهداف كتيبة فرانك لامبارد.
وشهدت الدقيقة 73 تسجيل هدف تشيلسي الثالث عن طريق هاري ماجواير بالخطأ في مرمى فريقه.
أما هدف مانشستر يونايتد الوحيد فقد جاء في الدقيقة 85 من خلال برونو فرنانديز، من ركلة جزاء.
يُذكر أن تشيلسي سيواجه آرسنال في المباراة النهائية، حيث تأهل الجانرز مساء أمس بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يقهر يونايتد بنتيجة مماثلة لعلامة قميصه ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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