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تشيلسي يقهر يونايتد بنتيجة مماثلة لعلامة قميصه ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

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2020-07-19 | 21:02

تشيلسي يقهر يونايتد بنتيجة مماثلة لعلامة قميصه ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

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تأهل فريق إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم، عقب تغلبه على مانشستر يونايتد.
وفاز البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة نصف النهائي.

جاء هدف تشيلسي الأول قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو.

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وفي بداية الشوط الثاني، نجح ماسون ماونت في تسجيل ثاني أهداف كتيبة فرانك لامبارد.


وشهدت الدقيقة 73 تسجيل هدف تشيلسي الثالث عن طريق هاري ماجواير بالخطأ في مرمى فريقه.

أما هدف مانشستر يونايتد الوحيد فقد جاء في الدقيقة 85 من خلال برونو فرنانديز، من ركلة جزاء.

يُذكر أن تشيلسي سيواجه آرسنال في المباراة النهائية، حيث تأهل الجانرز مساء أمس بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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