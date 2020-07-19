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انباء عن وفاة سلطان هاشم احمد

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افاد مصدر امني، الاحد، بانباء عن وفاة وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سلطان هاشم احمد تعرض الى ازمة قلبية ونقل الى احد المستشفيات".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الانباء الاولية تشير الى وفاته في المستشفى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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