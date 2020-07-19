انباء عن وفاة سلطان هاشم احمد

افاد مصدر امني، الاحد، بانباء عن وفاة وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سلطان هاشم احمد تعرض الى ازمة قلبية ونقل الى احد المستشفيات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الانباء الاولية تشير الى وفاته في المستشفى".