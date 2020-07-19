الزوراء يوافق على اعارة لاعبين لنفط الوسط وأمانة بغداد

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الزوراء وبالتشاور مع الكادر التدريبي، وافقت على اعارة اللاعب حيدر احمد لصفوف فريق نفط الوسط لمدة موسم اواحد".وأضاف ان "إدارة النادي وبموافقة الكادر التدريبي، وافقت على طلب نادي امانة بغداد بإعارة اللاعب الشاب مؤمل عبد الرضا لموسم واحد".

وتابع رشيد، ان "إدارة نادي الزوراء تتمنى التوفيق للاعبين وان يقدموا المستويات المأمولة منهم مع فرقهم الجديدة".

