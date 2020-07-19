هزة أرضية بقوة 3،5 درجة تضرب السليمانية

اعلنت وزارة النقل، الاحد، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (3،5) درجة في محافظة السليمانية.



وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت مساء اليوم الموافق 19/7/2020 عند الساعة (7:04:24) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد (10) كم جنوب غرب دربندخان في محافظة السليمانية".

وأضاف البيان أن "قوتها بلغت (3،5) درجة مئوية على مقياس رختر".