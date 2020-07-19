الصحة تصدر بياناً بشأن اللقاح الصيني الاماراتي لفايروس كورونا

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، بياناً بشأن اللقاح الصيني الاماراتي لفايروس كورونا المستجد.
واكدت ان "لا صحة لهذه الانباء جملة وتفصيلا، اما بالنسبة للقاح كوفيد فان وزارة الصحة استبقت الاحداث وارسلت رسالة الى التحالف العالمي للتحصين واللقاحات ( Gavi) تخبره برغبتها بالانضمام الى الدولة الراغبة بالحصول على اللقاح فور انتاجه. وقد رحب هذا التحالف بانضمام العراق".
واضافت ان "هذا التحالف يراقب الان كل عملية تصنيع اللقاح من قبل الشركات وسيتم تجهيز العراق باللقاح فور انتهاء كل مراحل التجارب والوصول الى تصنيع اللقاح الفعال الامن. وهذا التحالف يضم المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف والبنك الدولي وكثير من الدول المتقدمة ومنظمات المجتمع المدني العالمية ومهمته الحصول على اللقاحات الفعالة الامنة وتجهيز البلدان ذات الدخل القومي المتوسط والواطئ باسعار مدعمة. وقد تم التباحث مع التحالف وهناك اخبار سارة في احتمالية انتهاء عملية الصنع قبل نهاية هذا العام".
واهابت الوزارة بكافة الاطباء والمسؤولين "بتوخي الدقة باطلاق التصريحات وتجنب الخوض في مواضيع ليست من اختصاصهم وبدون دلائل علمية يستندون اليها".
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