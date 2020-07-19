إيران: الحرائق والانفجارات غير ناجمة عن هجمات 'سيبرانية' باستثناء نطنز النووي

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أن الحرائق والانفجارات في البلاد مؤخراً غير ناجمة عن هجمات "سيبرانية" باستثناء موقع نطنز النووي.



وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي إن "سلسلة الحرائق والانفجارات الغامضة التي وقعت مؤخرا في عدد من محطات الطاقة بالبلاد لم تنجم عن هجمات سيبرانية باسثناء الحادث في موقع نطنز النووي".

وحمل رئيس منظمة الدفاع المدني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن إصدار أوامر بشن هجمات سيبرانية على إيران، مشددا على أن تلك الأوامر كانت "بمثابة إعلان حرب".