وصول الوفيات بسبب كورونا في ايطاليا الى اكثر من 35 الفاً

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى معدل يومي للوفيات منذ 5 أشهر.
وأضافت أن عدد الاصابات المسجلة في الساعات الأخيرة بلغ 219 حالة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 244434 مصابا.
وأوضحت أن حالات الشفاء بلغت 196949 متعافيا.
كما أشار البيان إلى انخفاض الحالات السريرية للمصابين بـ"كوفيد 19" في المستشفيات إلى 792 مريضا من بينهم 49 مصابا في وحدات العناية المركزة.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن إقليم لومبارديا لم يسجل وفيات لأول مرة منذ تفشي الوباء.
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