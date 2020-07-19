محمد بن زايد يطمئن على صحة أمير الكويت ويهنئه بنجاح العملية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها واطمأن على صحة سموه، داعيا الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.
وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. سائلا المولى عز وجل أن يبقي سموه ذخرا وسندا لشعبه ووطنه وأمته.
من جانبه أعرب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال هذا الاتصال الأخوي والذي يؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.
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