إسرائيل تصادر طائرة مسيرة لمليشيا حزب الله

صادرت قوات إسرائيلية، الأحد، طائرة مسيرة كان تستخدمها مليشيا حزب الله اللبناني في تصوير أغنية لمناسبة ذكرى ما يقول إنه انتصار في الحرب الاسرائيلية على لبنان يونيو (تموز) 2006.



وقالت الوكالة الوطنية للاعلام، إن السلطات الإسرائيلية صادرت طائرة مسيرة استخدمها المنشد حسن حرب مع فرقته الموسيقية، أثناء تصوير أنشودة جديدة عن ذكرى حرب 2006.

وأضافت أن مكان الواقعة كانت في محلة بانوراما على طريق العديسة، في محاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل، مشيرةً إلى أن مكان تصوير الأغنية شهد تجمهر عدد من المواطنين لمشاهدة تصوير الفيديو كليب.

وأضافت الوكالة اللبنانية الرسمية أن القوات الإسرائيلية في الجهة المقابلة عمدت إلى إنزال الطائرة المسيرة، التي كانت تستخدم في تصوير العمل الفني، وسحبتها إلى داخل الأراضي المحتلة.





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وأمس السبت، دعا مئات المشرعين من شتى الأحزاب السياسية حول العالم، الاتحاد الأوروبي لحظر حزب الله بأكمله.



وانضم ساسة أوروبيون ومشرعون من الولايات المتحدة وكندا إلى دعوات تحث الاتحاد الأوروبي على إلغاء التمييز بين الذراع السياسية لحزب الله، المسموح لها بالعمل عبر القارة، وذراعه العسكرية، المصنفة منظمة إرهابية، بحسب موقع ذا هيل الأمريكي.

لكن المشرعين طالبوا عبر خطاب مفتوح يحمل توقيع 236 منهم، الاتحاد الأوروبي بإدراج حزب الله بأكمله منظمة إرهابية وحظر المليشيا بأسرها.





وتصنف 13 دولة على الأقل – من بينها: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، وهولندا، وغيرها – بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، الذراعين العسكرية والسياسية للمليشيا اللبنانية الموالية لإيران منظمة إرهابية.

ودفع المشرعون بأن حظر المليشيا بأكملها لن يضر العلاقات مع بيروت، حيث يعمل أعضاء حزب الله بالحكومة.