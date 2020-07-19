الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/7/19 10:04 م بتوقيت أبوظبي
أعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، في مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز"، على استطلاع للرأي يعكس تنامي مصاعبه في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال ترامب في رده على سؤال المحاور كريس والاس حول استطلاع يظهر تقدم جو بايدن عليه بثماني نقاط، "بداية وقبل أي شيئ، لست في صدد الخسارة إذ إنّها استطلاعات رأي مزيفة".
وانتقد منافسه مؤكدا أنه "عاجز عن صف جملتين متتاليتين"، رافضاً في الوقت نفسه وصفه بـ"الخرف".
وقال ترامب "لا أريد قول ذلك، يمكنني القول إنه غير كفؤ ليكون رئيساً، للرئاسة، يجب توافر الذكاء، الصلابة، وغيرها من الأمور. إنه بالكاد يغادر قبوه".
وكان ترامب يحيل بذلك إلى واقع أن جو بايدن (77 عاماً) يمضي غالبية وقته في مسكنه في ولاية ديلاوير، ويعاني لإعطاء حملته الانتخابية زخماً إعلامياً.
وتعليقاً على اعتبار غالبية المستطلعة آراؤهم أنه أقل "كفاءة" من بايدن، اقترح أن يتم حسم هذه المسألة عبر اختبار مستوى الذكاء لدى المتنافسين.
وقال "لنقم باختبار. لنقم به الآن. لنجلس، جو وأنا، ولنقم به".
وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته قناة "ايه بي سي" وصحيفة واشنطن بوست ونشرت نتائجه الأحد، تقدّم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على دونالد ترامب (55% مقابل 40%).
ويدفع ترامب ثمن "إدارته السيئة"، كما توصف، لأزمة تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وسط تراجع نسبة تأييد سياساته إلى 37% في مقابل إدانتها من قبل 57%.
كانت هذه تفاصيل خبر "مزيفة".. ترامب يرفض استطلاعاً يظهر تقدم بايدن عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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