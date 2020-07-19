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ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10000 إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس

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عاملون في خدمات الطوارئ ينقلون مريضا إلى مستشفى في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في صورة بتاريخ 14 يوليو 2020

سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس يوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة يوم الاحد لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المئة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لتحليل رويترز.

 

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