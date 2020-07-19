انت الان تتابع ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10000 إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.
وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة يوم الاحد لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المئة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لتحليل رويترز.
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