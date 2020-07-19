انت الان تتابع عدد وفيات كورونا بأمريكا يتجاوز 140 ألفا مع تفاقم تفشي الفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أظهر إحصاء لرويترز إن عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 140 ألف حالة يوم السبت مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة في 42 ولاية من الولايات الخمسين خلال الأسبوعين المنصرمين.

وطبقا لتحليل تجريه رويترز أسبوعيا لبيانات الولايات والدولة شهدت الولايات المتحدة منذ أواخر يونيو حزيران ارتفاعا من جديد في حالات الإصابة والآن وبعد ستة أسابيع بدأت حالات الوفاة في الارتفاع.

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وتفقد الولايات المتحدة نحو خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس أسبوعيا. وعلى العكس سجلت كندا المجاورة 8800 حالة وفاة في المجمل منذ بدء الجائحة.

وتسجل الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد فقط عددا من حالات الوفاة مثل الذي سجلته السويد منذ بدء الجائحة في وقت سابق من هذا العام وبلغ 5600.