انت الان تتابع الأمين العام للأمم المتحدة يعلن عدد الأشخاص الذين يمتلكون نصف ثروة الكوكب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 26 شخصا يمتلكون أكثر من نصف ثروة كوكب الأرض.

وقال غوتيرش خلال محاضرة مخصصة لذكرى نيلسون مانديلا إن "أكثر من 70% من سكان العالم يعيشون في ظروف عدم المساواة المتزايدة".

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وأضاف "يعيش أكثر من 70% من سكان العالم مع تفاوت متزايد في الدخل والثروة، وأن 26 شخصا حول العالم يمتلكون أكثر من نصف ثروات العالم".

وأشار إلى أن البلدان النامية، التي تواجه الجائحة، في وضع اقتصادي أكثر ضعفا من ذي قبل. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتخفيف عبء الديون عن هذه الدول والعمل على وضع شروط خاصة للاقتراض.