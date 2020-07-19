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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية تشيلي يمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
منح تيودورو ريبيرا وزير خارجية جمهورية تشيلي سعادة عبد الرزاق محمد هادي العوضي سفير الدولة لدى تشيلي " وسام الاستحقاق بدرجة " الصليب الأكبر" بمناسبة انتهاء مهام عمله في تشيلي وتقديرا للدور الفاعل و الجهود المقدرة التي بذلها خلال فترة عمله سفيرا للإمارات لدى بلاده.
و أثنى في كلمة له خلال تقليد سعادته الوسام على الدور الفاعل الذي لعبه في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من جانبه أعرب سفير الدولة في كلمة له عن شكره و تقديره للتكريم الذي حظي به مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع البلدين و التي مضى عليها 40 عاما.
و عبر سعادته عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة و التعاون الثنائي المتميز بين البلدين .. مشيرا إلى تطلع دولة الإمارات دائما إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.
حضر مراسم التكريم أعضاء طاقم سفارة الإمارات و مدير المراسم و البروتوكول و مدير إدارة الشرق الأوسط و أفريقيا في الخارجية التشيلية.
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