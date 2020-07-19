عاجل.. الجيش الإسرائيلي: السيطرة على طائرة مسيرة اخترقت الحدود قادمة من لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن رصده لطائرة دون طيار (مُسيّرة) اخترقت الحدود الإسرائيلية قادمة من لبنان، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة عليها.

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وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع طائرة مسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي حيث تابعتها القوات وتعاملت معها من خلال وسائل مختلفة". وأكد ادرعي على أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق للسيادة الإسرائيلية".

ونقلت القناة 11 في التلفزة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرة الصغيرة بدون طيار تمت السيطرة عليها عن بعد ثلاثة كيلو مترات عند الحدود مع لبنان، واستخدمت لتصوير فرقة موسيقية لبنانية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بالقرب من الحدود.