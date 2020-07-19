سلطنة عمان تسجل 10 وفيات و١١٥٧ إصابة جديدة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل ١٠ حالات وفاة و١١٥٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -١٩" يعود ٩٣٣ منها لعمانيين و ٢٢٤ لغير العمانيين.



و أوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السلطنة بلغ ٦٦٦٦١ حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ٣١٨ حالة وفاة مع تماثل ٤٤٠٠٤ حالات للشفاء.

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