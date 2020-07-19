شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يهنئ أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ الشيخ محمد بن زايد، محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.



وقال على حسابه في "تويتر": "نهنئ الوالد الشيخ صباح الأحمد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.. الحمد لله، سعدت بالاطمئنان على صحته خلال اتصال هاتفي معه.. ونسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.. ويبقيه ذخرا لأهلنا في الكويت ووطنه وأمته.. أدام الله للكويت الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادته الرشيدة".

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