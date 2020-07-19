إصابات كورونا عالميا تتجاوز 14.35 مليوناً والوفيات تتخطى 600 ألف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أشار إحصاء وفقا لرويترز إلى أن أكثر من 14.35 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 601320 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 139995 وفاة وثلاثة ملايين و727928 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 78772 حالة وفاة ومليونين و74860 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليون و77618، لكنها احتلت المرتبة الثامنة من حيث الوفيات بواقع 26816 وفاة.

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وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 765437، وإن لم تتجاوز وفياتها 12247.وقفزت جنوب أفريقيا إلى المركز الخامس في قائمة الإصابات بواقع

إصابة، لكن حصيلة الوفيات بلغت 4948.

واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 45273، لكنها جاءت في المركز التاسع بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 324679.

وأزاحت المكسيك إيطاليا من المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 38888 حالة، لكنها حلت في المركز السابع في قائمة الإصابات بواقع 338913.

وتراجعت إيطاليا إلى المرتبة الخامسة بقائمة الوفيات بتسجيلها 35042 حالة، غير أنها جاءت في المركز الرابع عشر بقائمة الإصابات.

أما فرنسا فكانت سادس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30152 حالة، بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 209612.

وحلت إسبانيا في المرتبة السابعة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28420 وفاة، لكنها جاءت في المركز العاشر من حيث الإصابات بتسجيل 278109 إصابات.