ترمب يتحدى نتائج الاستطلاعات: مزيفة!

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واشنطن: اعتبر دونالد ترمب أن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن "غير كفؤ" لقيادة البلاد، في حين أظهرت استطلاعات الرأي نهاية الأسبوع تصاعد استياء الناخبين من طريقة إدارة الرئيس الاميركي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في حوار مع برنامج "فوكس نيوز سانداي" عن بايدن "إنه في وضع سيء، وضع عقلي سيء".

واعتبر أنه في حال انتخب في 3 نوفمبر، فإنه "سيدمر هذا البلد".

وفي مواجهة عدة تحديات تتعلق بانتشار الفيروس والاضطرابات العرقية والصعوبات الاقتصادية، وجه ترمب لنائب الرئيس السابق عدة اتهامات لا تستند الى أدلة، معتبرا أنه "سيرفع ضرائبكم ثلاثة أضعاف" و"يخفّض موازنة الشرطة".

وأضاف أن "الديانة ستزول"، في إشارة إلى منع مسؤولين ديموقراطيين التجمعات الكبرى في الكنائس لكبح انتشار الفيروس.

"لن أكتفي بقول نعم"

وعند سؤاله إن كان سيقبل بنتائج الانتخابات في نوفمبر في حال هزيمته، كرر ترمب الموقف الذي تبناه عام 2016، قائلا "يجب أن أرى... لن أكتفي بقول نعم".

وعرض الحوار المسجّل مع صدور نتائج استطلاعات جديدة أظهرت تزايد تأييد بايدن مع تصاعد الشكوك في طريقة إدارة ترمب للأزمة في ظل تسجيل طفرة في الإصابات بعدة ولايات.

وقال الصحافي كريس والاس للرئيس إن استطلاعا جديدا لشبكة "فوكس" أظهر تفوق بايدن، ليس فقط في موضوع إدارة الوباء (بفارق 17 نقطة) والتعامل مع الاضطرابات العنصرية (بفارق 21 نقطة) بل كذلك في كيفية إدارة الاقتصاد التي لطالما مثلت نقطة قوة لترمب.

وأظهر استطلاع جديد مشترك بين صحيفة "واشنطن بوست" وتلفزيون "ايه بي سي نيوز" تقدم بايدن على ترمب في صفوف الناخبين المسجلين في أنحاء البلاد بفارق 15 نقطة (55 مقابل 40 بالمئة).

لكن ترمب اكد أن تلك الاستطلاعات "مزيفة"، موضحا ان توقعات البيض الأبيض تظهر تصدره في إجمالي البلاد وفي الولايات المتأرجحة عادة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.



"أمي، أمي..."

كرر ترمب هجماته على بايدن الذي أبقى نشاطه في حده الأدنى في ظل القيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19.

وزعم أن منافسه الديموقراطي يريد "خفض موازنة الشرطة" -وهذا مطلب يرفعه بعض المتظاهرين ضد العنصرية- مصرا على أن ذلك وارد في وثيقة أجندة بايدن، لكنه لم يستطع تقديم دليل على ذلك عندما طلبه منه والاس.

وتساءل الرئيس الأميركي باستمرار عن الصحة العقلية لمنافسه، وقد سأله الصحافي إن كان يعتقد أنه "خرف".

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لكن ترمب أجاب "لا أريد قول ذلك، يمكنني القول إنّه غير كفؤ ليكون رئيساً".

كما تساءل إن كان بايدن قادرا على النجاح في اختبار للقدرات الإدراكية قال إنه أجراه و"تفوق فيه"، واعتبر أن المرشح الرئاسي الديموقراطي سينهار تحت وقع الأسئلة الصعبة.

وأضاف في هذا السياق "فليشارك بايدن في مقابلة كهذه، سيرتمي أرضا باكيا طلبا لوالدته. سيقول +أمي، أمي، أرجوك خذيني إلى المنزل+".



"العالم يحسدنا"

وجدد ترمب دفاعه عن طريقة تعامله مع الوباء، قائلا إن "العالم يحسدنا" على الفحوص، وعلى توقعه المبكّر أن الفيروس سيختفي يوما ما، مضيفا "سأكون على حقّ في النهاية".

وكرر الملياردير الجمهوري رفضه إقرار إلزامية وضع الكمامة، مبررا ذلك بأنه يريد أن "يكون للناس قدر من الحرية".

وفي ما يتعلق بالاضطرابات العرقية القائمة في البلاد وارتفاع عدد الجرائم العنيفة في بعض المدن مؤخرا، وجه الرئيس الأميركي اللوم إلى "المدن التي يديرها ديموقراطيون" والتي "تدار بشكل غبي".

وعندما عرض الصحافي احصاءات تظهر أن ثمة احتمالا مضاعفا أن يقتل الأميركيون السود على أيدي الشرطة مقارنة بالبيض، ردّ ترمب "الكثير من البيض يقتلون أيضا. عليك قول ذلك".

وساوى من يرفعون علم الكونفدرالية بمن يتبنون شعار "حياة السود مهمة"، معتبرا أن ذلك من قبيل "حرية التعبير".

"طال انتظاره"

وكرر ترمب معارضته تغيير تسميات قواعد الجيش الأميركي التي تحمل أسماء جنرالات كونفدراليين، رغم دعم الجيش للاقتراح.

وقال "لا يهمني ما يقوله الجيش"، وتساءل هازئا "هل سنطلق عليها اسم القس آل شاربتون؟"، والأخير ناشط حقوقي أميركي أسود بارز.

ولم ترد حملة بايدن بشكل مباشر على ما ورد في المقابلة، مع أن المرشح الديموقراطي قال سابقا على تويتر إن "حظر علم الكونفدرالية في المواقع العسكرية قرار طال انتظاره".

وقال ترمب حول مواضيع أخرى متفرقة إن الاقتصاد "يبلي بلاء حسنا"، رغم وجود ملايين العاطلين من العمل وإعادة فرض تدابير حجر في بعض الولايات. كما لاحظ أن البورصة في مستويات تكاد تكون قياسية.