شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان يعرب عن تمنياته بالشفاء للنواب المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تمنياته بالشفاء لكافة النواب الذين أصيبوا بوعكة صحية، جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكداً حرصه على الاطمئنان على صحتهم جميعا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

وقال عبد العال ممازحا النائب أحمد فؤاد أباظة فى أول حضور له بالبرلمان بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد : " بعض الزملاء أصيبوا بوعكة صحية، وكلما تواصلت اتصلت علي النائب أحمد أباظة لكن بسمع في الكول تون مطرب محدش بيسمعه من فترة".

كما تناقش الجلسة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وجاء سبب تقدم الحكومة بمشروع القانون هى وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة،و الأمر الذي تطلب التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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