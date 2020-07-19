تقرير لـ"ماعت" يكشف مخطط أردوغان لسرقة ونهب ثروات دول الشرق الأوسط (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحشد أردوغان مسلحين ومرتزقة من دول مختلفة من أجل القتال بصفوف قوات حكومة الوفاق في ليبيا، وذلك تحت شعارات مزعومة تهدف فى الأساس لتحقيق أطماعه فى ليبيا والمنطقة، والوصول إلى مناطق النفط.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن أردوغان يسعى من خلال هؤلاء المرتزقة والإرهابيين الوصول إلى أماكن النفط بطرق غير مشروعة، والعمل على تنفيذ مخططه فى المنطقة، وهو ما آثار الكثير من الرفض الدولى والعربى تجاه ما يفعله أردوغان بالمنطقة.
وأضاف التقرير أن أردوغان دعم الإرهابين الذى حشدهم إلى ليبيا من أجل الانتشار بالمنطقة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة والعمل على دخول البلاد فى معارك، وهو ما تصدت له مصر بكل قوة وحزم لمنع دخول أى من الإرهابيين إلى حدودهم، وحماية المنطقة بالكامل من مخططات أردوغان الإرهابية.
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