شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. البرلمان يوافق على قانون إعفاء بيت الزكاة من القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

البرلمان يبدأ في مناقشة قانون دار الإفتاء بحضور مفتى الجمهورية

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وذلك بحضور مفتي الديار المصرية شوقي علام.

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، فى مجموعه، وأجل أخذ الراى النهائى لجلسة لاحقة.

البرلمان يوافق على قانون إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذى يقضى بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.

استقبل مطار القاهرة الدولى، بعد عصر اليوم الأحد، 8 رحلات طيران دولية، علي متنها حوالى 1154 راكباً ، قادمين من عدة وجهات بالخارج. Advertisements

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على طلب مداولة ثانية تقدم به المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، ويُتيح التعديل الذى تقدم به سمير نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي طلبات إعادة مداولة في شأن عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مع إرجاء الموافقة النهائية عليها إلي جلسة لاحقه.

مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات دولية تقل 1154 راكباتعديل تشريعى جديد يسمح بنقل أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادىالبرلمان يوافق على طلبات إعادة المداولة بقوانين رعاية المبتكرين وضريبة الدمغة

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى مجموعه، وذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، وقرر إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من محافظات الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وشمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، اليوم الأحد، بقاعة اتحاد عمال مصر.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية فى مجموعهرئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورهانقيب المحامين لـ"المحامين الجدد": ليكن ولاؤكم للمحاماة وليس لأشخاص