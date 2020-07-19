شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على طلبات إعادة المداولة بقوانين رعاية المبتكرين وضريبة الدمغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي طلبات إعادة مداولة في شأن عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مع إرجاء الموافقة النهائية عليها إلي جلسة لاحقه.

وفيما يتعلق بقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وافق المجلس علي طلب إعادة المداولة المُقدمة من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور سامي هاشم، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك علي المادة (4) بإضافة فقرة ثالثة، ليكون مفادها "ويفرض رسم سنوي مقدراه 10 جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يقضي عليها أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنه 1972، والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي، اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021، ويُحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية الاخري المقرره عليهم، مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإليكترونية للصندوق وكذا كافة المجلات والدوريات العلمية ....... ".

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وقال سامي هاشم، إن مجلس الدولة أبدي عدد من الملاحظات والتي أرتأت اللجنة أنها منطقية ومنها بأن تٌعدل عبارة "المعاهد المملوكة للدولة" بـ"المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي".

ويهدف التشريع، إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، كما يهدف إلي تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

كما وافق المجلس علي طلب إعادة المداولة المقدم من رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسي، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الاعلانات علي الطرق العامة.