شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الحكومة لا تتدخل فى أعمال المجلس.. ودورنا التشريع والرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس دوره أن يشرع ويراقب، ومشروعات القوانين تحال من الحكومة والمجلس يناقشها ويجرى عليها تعديلات فى إطار المناقشات وما يثار من مقترحات ووجهات نظر وفى ضوء الدستور، والكلمة فى النهاية تكون للمجلس فى الجلسة العامة.

وتابع "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، قائلا: "لا يمكن أن يقبل المجلس أن تتدخل الحكومة فى أعماله، أو أن تقول له اعمل كذا ولا تفعل كذا، هذا لا يحدث ولا يقبله المجلس".

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، شهدت جدلا كبير حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.

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