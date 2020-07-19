شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مرشحى الوفد على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع حزب الوفد بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

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وحصل ”الخليج 365” على أسماء مرشحى الوفد على المقاعد الفردية، وعددهم 24 مرشحا، وهم منى مكرم عبيد ، كمال نجيب فرانسيس ، خلف عوض ابراهيم ، شوقي عبد الشافي أحمد ، ابراهيم ميليجي محمود، محمد عبد السلام على حسنين، و أسامة على عصمت ، وعادل محمد على , و وليد أحمد فؤاد ، شاذلي على أحمد ، ياسر توفيق عبد الحميد، عمر عيسوي عبد الرؤوف، محمد كمال أمين، ومحمد محمد ذكي، ومحمد محمود كردي، أيمن محسب سالم ، وأسامة عبد الفتاح ابراهيم ، وعبد الناصر عبد العزيز ومحمد طلبه محمد ، والسيد أحمد محمد ، وحنان عبد الله طلبه ، ومحمد منصور محمد ، أحمد علي أحمد ، ونان نصرالله ذكي.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أعلن أن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية في محافظات الجمهورية، وأكد "أبو شقة" أن حزب الوفد كحزب فعال ورئيسي ولاعب قوي على الساحة السياسية يمثل عمود الخيمة فى أى بناء ديمقراطي القائم على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن الحياة السياسية بمصر تقوم على مبدأ التعددية الحزبية.