شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات دولية تقل 1154 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، بعد عصر اليوم الأحد، 8 رحلات طيران دولية، علي متنها حوالى 1154 راكباً ، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات الوصول بالمطار استقبلت رحلتين لشركة مصر للطيران قادمين من الكويت وتونس، وعلي متنهم 84 راكبا ، ورحلة لطيران الشرق الأوسط قادمة من بيروت وتقل 240 راكبا ، ورحلة للخطوط السعودية قادمة من الدمام وتقل 211 راكباً ، ورحلة للخطوط الجوية الكويتية تقل 210 راكبا ، كما استقبلت صالات الوصول رحلة لطيران الاتحاد قادمة من أبو ظبي وعليها 189 راكبا ، ورحلة للخطوط الإماراتية تقل 78 راكبا ، ورحلة لشركة نسمة قادمة من ينبع وعليها 142 راكبا ، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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واتخذت مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.