شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعضاء مجلس النواب يقفون حدادا على روح محمد العصار ويقرأون له الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قائلا: "ننعى قائدا عسكريا وسياسيا بارزا من أبناء مصر الأبرار، وهو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتج الحربى، الذى وافته المنية وهو يؤدى دوره الوطنى الذى لم يتخلى عنه فى يوم من الأيام".

وقال عبد العال إن العصار كان مثالا للالتزام والشرف والأمانة، متوجها بالعزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى، داعيا أعضاء البرلمان للوقوف حدادا على روح الفقيد وقراءة الفاتحة له.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا،

























































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كما يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.