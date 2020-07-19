ترامب: العلم الاتحادي مصدر فخر للجنوب الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، أن يقول إن العلم الاتحادي رمز مهين وقال إن العلم مصدر فخر لمن يحبون الجنوب الأمريكي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وسئل ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في برنامج "فوكس نيوز صنداي" عما إذا كان العلم، الذي يعتبره معظم الأمريكيين رمزا للعبودية والقمع، مهينا.

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ورد ترامب قائلاً، إن الأمر يعتمد على من تتحدث عنهم ومتى تتحدث" متابعًا: "عندما كان الناس لديهم أعلامهم الاتحادية فإنهم لا يتحدثون عن العنصرية، إنهم يحبون علمهم، فهو يمثل الجنوب، هم يحبون الجنوب، أقول إنها حرية أشياء كثيرة، لكنها حرية التعبير".

يشار إلى أن ترامب أظهر تعاطفًا مع العلم ورموز الاتحاد الذي قام خلال الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 و1865، في وقت سابق.

وفي عام 2017 استنكر إزالة تماثيل الاتحاد وألقى باللائمة على "الجانبين" في شارلوتفيل في فيرجينيا بعد احتجاجات على إزالة تمثال الجنرال الاتحادي روبرت إي لي.