اجتماع جديد لقادة الاتحاد الأوروبي في محاولة للدفع باتفاق لتحفيز الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)
اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي على العشاء، في الوقت الذي يواصلون فيه جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي بمليارات من اليوروات، حسبما ذكر المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس.
ومضى أكثر من 80 ساعة منذ انطلاق المحادثات أول مرة يوم الجمعة، دون أن يلوح اتفاق في الأفق.
وبحسب مصادر دبلوماسية، ربما يواصل القادة محادثاتهم حتى الليل، ولا يزال من الصعب التنبؤ بالنتيجة.
وأمضى القادة فترة ما بعد الظهر في محادثات على شكل مجموعات صغيرة أو فى شكل ثنائى قبل العودة للوجبة المسائية.
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